حمدي رزق: السيسي يعرف قيمة الرموز التاريخية (فيديو)

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
أشاد الإعلامي حمدي رزق، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس في ذكرى ثورة 23 يوليو وحديثه عن محمد نجيب وجمال عبد الناصر.

وقال رزق خلال تقديم برنامجه "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لا يعرف الفضل إلا صاحب الفضل، فالرئيس السيسي يعزو الفضل ويعرف قيمة الرموز التاريخية".

وأضاف "حديثه عن رمزية الثورة ورد اعتبار محمد نجيب محترم من رئيس محترم يقدر الرموز التاريخية وليس اقرب عنوان من ذلك قاعدة محمد نجيب العسكرية".

وتابع "خطابه أكد على تقديره لقيمة ناصر لأنه طيب الذكر وخالد الذكر وحب الفقراء والفلاحين له واضح، ومن يكرهه الإخوان والتابعين، أما المصرين فبحبون ناصر".


وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل عديدة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة ٢٣ يوليو، بأن الدولة تستمد منها الإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة، والسعي لتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي.

جاء ذلك خلال إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة ٢٣يوليو.

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه بتوجيه خالص التحية إلى رموز الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وقائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خالد الذكر.

وقال الرئيس السيسي، إن ثورة 23 يوليو 1952، ستبقى أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا.. دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة لم يقتصر على تغيير الحالة المصرية وإنما امتد ضياؤها لشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية.

وتابع السيسي، أنه في ظل استكمال روح ثورة يوليو وأهدافها السامية، فإن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوى متقدم في جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى في كافة أرجاء الوطن.

ولم يغفل الرئيس عن إيضاح كافة الأمور، قائلًا؛ قد قدر الله لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر في تاريخها الحديث، فما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة، تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها، مشددًا على أن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصًا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرًا حتميًا.

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