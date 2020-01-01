الإبراشي: علاقة الشعب مع الجيش صخرة تحطمت عليها مخططات أعداء الوطن

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصرى مازال يعيش فى ظل ثورة 23 يوليو، بعد التغير السياسى والاجتماعى الذى أحدثته،وتابع:"الفارق بين يوليو ويونيو، هو أن 23 يوليو ثورة قام بها الجيش وإنجاز لها الشعب بعد ذلك، و30 يونيو ثورة شعبية إنحاز إليها الجيش".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرادة الشعبية التى ينحاز لها الجيش المصرى بشكل دائم، هو الحاجز الكبير ضد المخططات التى يحيكها أعداء الوطن.



وأكد "الإبراشى"، أن أعداء الوطن لديهم خصومة مع الدولة المصرية بسبب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه، وتابع:" الإرادة الشعبية مع الجيش هو الحل السحرى الذى يحمى مصر دائمًا من مخططات خصوم الوطن والوطنية وتاريخ مصر الحافل بالإنجازات".







ثورة 23 يوليو تعود للواجهة



وتصدرت ثورة 23 يوليو محرك البحث الشهير جوجل، حيث عادت أسماء الضباط الأحرار ومن حركوا الثورة إلى الواجهة، وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي طالب طوال حكمه بالعدالة والمساواة، وكان همه مصلحة المواطن البسيط، حيث أنه ينتمي لهذه الطبقة، وكان يعلم تمام العلم ما الذي تعانيه تلك الطبقة.



الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو



ويحتفل المصريون اليوم الخميس، بذكرى ثورة 23 يوليو الـ68 تخليدًا لهذه المناسبة العطرة التي أعادت مصر للمصريين، وخيرها لأهلها، وذلك عقب تولي محمد نجيب رئاسة الجمهورية ومن ثم جمال عبدالناصر صاحب الشعبية الكبيرة خلال فترة حكمه، نظرًا لارتباطه بالبسطاء، والزود الدائم عن حقوقهم.



كلمة الرئيس بمناسبة ثورة 23 يوليو



من جانبه وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، كلمة للشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو والذكرى الـ 68 لها، معربًا عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مرسًا العديد من الرسائل المهمة إلى المصريين في ظل الأوضاع التي تحيق بالمنطقة في هذه الآونة.



ثورة 23 يوليو والعزيمة المصرية



وقال السيسي في كلمته بماسبة ثورة 23 يوليو إن المصريين يستمدون من الاحتفال العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة، موضحًا أن ثورة 23 يوليو حققت نقلة نوعية لمصر على أكثر من اتجاه.



ثورة 23 يوليو قادها تأييد شعبي



وأكد السيسي خلال كلمته في ذكرى ثورة 23 يوليو على أن ضباط الجيش حظوا بتأييد شعبى مكنهم من استرداد الدولة المصرية، مضيفًا: "مستمرون في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم.



ثورة 23 يوليو غيرت الحالة المصرية



وأوضح السيسي أن ثورة 23 يوليو لم تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب وإنما امتد ضياؤها للقارة الإفريقية، حيث برهنت الأيام على نبل أهداف ثورة يوليو 1952، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث.



ثورة 23 يوليو والتهديدات



ولفت السيسي في كلمته بمناسبة ثورة 23 يوليو إلى أن التهديدات التي تواجه أمننا القومى تجعلنا نحرص على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مكتسباتنا، مشيرًا إلى أن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب من المصريين أن يكون على قلب رجل واحد



ثورة 23 يوليو وعقيدة مصر



واختتم السيسي كلمته في احتفال ثورة 23 يوليو بأن عقيدة مصر احترام الآخر واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية، معربًا عن ثقته في القدرة على تحقيق الأحداق المنشودة لحماية مصر ومستقبلها