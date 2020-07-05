الأورمان: زيادة الطلب على صكوك الأضحية بنسبة 100% هذا العام

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، اليوم الخميس، إن الجمعية تستهدف الوصول من 750 ألف إلى مليون أسرة بصكوك الأضحية هذا العام، مشيرًا إلى أن زاد الطلب على صكوك الأضحية بنسبة 100% هذا العام تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا.
وأضاف شعبان في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "تجاوزنا عدد اسر وصلت بالملايين منذ البدء في طرح صك الأضحية"، موضحًا أنه تم توفير جميع أنواع اللحوم سواء البلدي أو المستورد.
كانت استقرت أسعار اللحوم أمس الأربعاء، مع تزايد المعروض خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لتستقر بعدها في الأسواق المصرية مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة مع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين وجاءت كما يلي:
توافر اللحوم في الأسواق

قالت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان ليتراوح سعر الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.
أسعار اللحوم اليوم
سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك من خلال توافر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، أو طرح أضاحي العيد بأسعار أرخص من الأسواق عن طريق الشوادر التابعة لها والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صكوك الأضحية صك أضحية اضحيه

أخبار تهمك

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 9 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 10 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 12 ساعة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من الأهلي على إصابة نجم الفريق بكورونا

منذ أقل من ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-7-2020 في الأسواق خلال بداية التعاملات الصباحية

أسعار اللحوم في السوق المحلى اليوم الأربعاء 15-7-2020 مع اقتراب عيد الأضحى

أسعار اللحوم اليوم الخميس 16-7-2020 في السوق المحلى بختام تعاملات الأسبوع

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-7-2020 بالسوق المحلى مع اقتراب عيد الأضحى

أسعار اللحوم تواصل استقرارها في السوق المحلى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

أسعار اللحوم اليوم الأحد 19-7-2020 في السوق المحلى خلال التعاملات الصباحية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

09:00 م

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً