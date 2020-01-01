عماد الدين حسين للمصرى أفندى: 67 خطأ كارثى لعبد الناصر لكنه ساهم فى نهضة مصر وحركات التحرر

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه قبل عام 52 كان لدينا تجربة حزبية، فحزب الوفد حكم 7 سنوات، ولكن كان هناك أيضا فساد وحياة ملكية فاسدة واحتلال واستعمار، فعلى سبيل المثال أقيلت 3 وزارات، وكان هناك جماعات متطرفة، وفىى نفس الوقت غالبية الشعب كان من "الحفاة"، بخلاف أن التعليم والصحة لم يكونا موجودين، فجاءت ثورة يوليو فى ظرف موضوعى، والناس كلها أيدها حتى بعض الأحزاب السياسية أيدتها.

وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، ثورة يوليو كانت كانت حركة للجيش، ولكنها تحولت إلى ثورة بعد الاصلاح الزراعى والحياة الصناعية، ولكن هذا لا يعنى أنه ليس لها أخطاء، وأكبر سلبية كانت فى تداعيات نكسة 67 مثل غياب التنوع والتوافق، و هذا درس يصلح لكل مكان وزمان.

وأردف حسين، السودان دولة مستقلة، كانت تابعة للملكة المصرية، ولكن عبد الناصر أعطى حق تقرير المصير، فهل كان من الأفضل أن يصر عبد الناصر على أن تكون السودان تابعة لمصر بالقوة العسكرية، وهو الرجل العروبى والقومى؟

وأردف، ما حدث فى 67 خطأ كارثى لعبد الناصر، حينما هو وقع فى إغواء بعض القيادات العراق وفلسطين، و لكن لا يمكن نسيان ما فعله عبد الناصر للدول العربية والأفريقية من حركات التحرر، فكان له اسهام حقيقى مع دول عدم الانحياز، وجعل لمصر قيمة ودور كبير.

وحول إدارة عبد الناصر لمصر، قال حسين، علينا أن نحكام القضايا فى إطار ظروفها، فالحكم على ثورة يوليو يأتى من خلال نظرتنا للظروف المحيطة وقتها عن الشعب والدولة والسياق التاريخى، وبالفعل قام بالتنمية والدور المصرى الاقليمى.



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