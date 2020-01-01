1.2 مليار درهم صافي أرباح مجموعة "اتصالات" في النصف الأول من 2020

حققت مجموعة اتصالات صافي أرباح مجمعة بقيمة 4.6 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2020، بزيادة سنوية بنسبة 3٪.





وبلغ إجمالي الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات المجمعة 13.2 مليار درهم إماراتي، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 52٪.





وقالت المجموعة إن قاعدة المشتركين فيها بلغت 146 مليونًا، وبلغت الإيرادات الموحدة 25.6 مليار درهم. كما بلغ صافي الربح المجمع 4.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3٪ على أساس سنوي.





وحققت شركة «اتصالات مصر» التابعة للمجموعة إيرادات بقيمة 1.9مليار درهم، حوالي 8.3 مليارات جنيه، بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2020، بنسبة نمو سنوية 13.3%.









وأوضحت الشركة في تقريرها النصف سنوي أن حجم إيرادات قطاع المحمول بلغ 7.13 مليارات جنيه مقارنة بـ5.8 بنهاية يونيو 2019.





وبحسب عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات، فقد حققت المجموعة أداءً جيدًا في النصف الأول من عام 2020 بالنظر إلى الظروف حول العالم بسبب COVID-19 الذي أثر على جميع الصناعات بما في ذلك قطاع الاتصالات.





مشيرا إلى أن مجموعة اتصالات تمكنت من التكيف والاستجابة وإظهار المرونة وحرصت علي تقديم خدمات متواصلة لعملائها.





وأضاف: “نحن نشهد فرصة لتسريع التحول الرقمي. وقد حفزت الظروف غير التقليدية اعتماد الخدمات الرقمية، وسد الفجوة من خلال تغيير سلوك العملاء تجاه القنوات الرقمية.



