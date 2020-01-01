رشاد بعد غرق 4 أشخاص بالعجمي: "المواطنين مش مقتنعين بقرار غلق الشواطئ"

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كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تفاصيل واقعة غرق 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء أثناء استحمامهم بشاطئ (الصفا) بحي العجمي غرب الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه تم العثور على جثمانين فقط من الجثمانين الأربعة على أن يستكمل غدًا البحث عن الجثمانين الآخرين.

وقال رشاد في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " الضحايا تسللوا للشاطئ فجرا في ظل عدم وجود خدمات للإنقاذ بهذا التوقيت تزامنًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الشواطئ".

وأضاف " نسعى لأن تكون مواعيد خدمات الإنقاذ على الشواطئ مبكرا منعا لوقوع ضحايا، ولكن هذا يكلف عبئًا جديدًا على وزارة الداخلية بالانتشار على مسافة 65 كيلو متر شواطئ".

وتابع "المواطنين مش مقتنعين بقرار غلق الشواطئ، وأنصح المواطنين بالالتزام بالقرار خاصة أن عالية هذه الفترة"، مشيرًا إلى أنه تم نشر 40 موظفًا بطول شاطئ النخيل على مدار 24 ساعة.

كان 4 أشخاص قد لقي مصرعهم غرقا بينهم 3 أشقاء أثناء استحمامهم بشاطئ (الصفا) بحي العجمي غرب الإسكندرية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانين وجاري البحث عن الاثنين الآخرين.

كان قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية قد تلقى بلاغا بغرق 4 أشخاص بشاطئ الصفا على بعد أمتار من شاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثمانين وجار البحث عن الآخرين.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن غرقى شاطئ الصفا تسللوا إلى البحر فجرا، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بغلق ومنع ارتياد الشواطئ.

وأضاف - في تصريح - أن الغرقى الأربعة من أسرة واحدة "3 أشقاء وابن خالتهم" من منشية ناصر بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن ارتفاع أمواج البحر كان السبب وراء غرقهم.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين بضرورة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات، حرصا على سلامة الجميع.