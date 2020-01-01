تأجيل التتويج.. يوفنتوس يسقط بغرابة أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:49 م
رونالدو
رونالدو
سقط يوفنتوس أمام مضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليؤجل بذلك تتويجه بطلًا للكالتشيو.

وكان يوفنتوس بحاجة للفوز اليوم على أودينيزي من أجل حسم التتويج باللقب رسميا قبل نهايته بثلاث مراحل، لكن خسارته اليوم جعلته يظل على بعد ثلاث نقاط من الفوز ببطولته المفضلة.

وظل يوفنتوس متربعا على الصدارة برصيد 80 نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتالانتا، وربما يتوج باللقب رسميا، حال فوزه على ضيفه سامبدوريا في مباراته المقبلة بالمسابقة يوم الأحد القادم، دون انتظار نتائج باقي منافسيه.

في المقابل، ارتفع رصيد أودينيزي، الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في المراحل الثلاث الأخيرة، إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط.

وظهر يوفنتوس بشكل باهت للغاية مثلما كان حاله في مبارياته الأخيرة بالبطولة، وظهر نجومه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليواصل الفريق نتائجه المحبطة لجماهيره، بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عبر لاعبه الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 42، فيما أحرز المقدوني ليا نيستوروفسكي هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 52.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز سيكو فوفانا هدف الفوز الثمين لأودينيزي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليتلقى يوفنتوس خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي.

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