مع إقتراب طبول الحرب.. هل تشكل تحالف تركي إثيوبي لتعطيش المصريين

المحطة الآخيرة

التعاون السياسي والعسكري

التوغل التركي بالإقتصاد الإثيوبي

إفشال مفاوضات سد النهضة

القوة الناعمة



وأكد سوتي لـ"الفجر"، أن تركيا تنظر للمستقبل، وتحاول إقامة لوبي لهنا بداخل الوسط الإسلامي الإثيوبي، مستغلة الغياب المصري، مشيرًا إلى أن مصر كان لها لوبي في الخمسينات من طلاب الجامعة الذين درسوا في مصر، وكان لا أحد يستطيع أن يتحدث عن قضية النيل.



تتردد انباء عن تحالف خفي بين إثيوبيا وتركيا بعد أن تشابكت مصالح كل منهم في ضرب المصالح المصرية، كان آخر محطاته هو لقاء وزير الخارجية التركي مع مبعوث أبي أحمد بعد إعلان إثيوبيا عن ملء المرحلة الأولى من سد النهضة.لم يمضي سوى عدة أيام على لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، مع مولاتو تيشومي فيرتو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد على، عددا من الملفات في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة، تلك الزيارة التي علق عليها شاويش أوغلو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاُ إن اللقاء مع فيرتو كان ناجحا ومثمرًا، والبلدين سيعززان الزيارات المتبادلة بينهما، وكذلك الحوار، فضلا عن تعزيز التجارة والاستثمار بينهما.ترتبط الدولتان بمعاهدات عسكرية وتفاهمات سياسية، حيت ارتفع مستوى العلاقات إلى أعلى درجاته، وزار أردوغان أديس أبابا عام 2015، ووقَّعت أنقرة اتفاقية دفاع مشترك مع أديس أبابا في مايو 2013، وأقرها البرلمان الإثيوبي في مارس 2015.تتحدث بنود كثيرة من المعاهدة على عملية تدعيم التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والتزمت بها انقرة بتقديم دعمًا فنيًّا ولوجستيًّا؛ لزيادة قدرات إثيوبيا العسكرية، ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وتحديث الموجودات العسكرية لإثيوبيا، وإقامة تعاون متبادل بين شركات الصناعات الدفاعية، بأن تحصل تركيا على الدعم الفني والعسكري واللوجستي من إثيوبيا، مقابل إمدادها بالتكنولوجيا الدفاعية.ترتب على الإتفاقيات الدفاعية، العديد من الصفقات بين البلدين، والتي كان واحد منها صفقة لتوريد شحنة أسلحة إلى أديس أبابا بقيمة مليار دولار، والمشاركة التركية في عملية تدريب القوات الإثيوبية، وقوات الشرطة والأمن، والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب.يعمل داخل الأراضي الإثيوبية أكثر من 350 شركة تركية، دخلت منها 120 شركة في 2014، توظف أكثر من نصف مليون إثيوبي، وتتركز الواردات التركية لإثيوبيا في الملابس والأحذية والحديد المنتجات البلاستيكية والأدوية، والجلود، وتجهيز الأغذية والأدوية وقطاعات كالبناء والتشييد، كما يتعاون البلدان في قطاعات الطاقة بمختلف أشكالها، وفي مجالات توريد وتركيب المحولات ومد خطوط نقل الكهرباءبينما الصادرات الإثيوبية تركزت في الحبوب واللحوم والفواكه والخضراوات والنسيجوكشف موقع المعارضة القطرية قطريليكس، لعب أنقرة دور في فشل تعثر مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية حاصة بعد زيارة وفد أمني قطري-تركي سافر إلى أديس أبابا وحمل رسالة مفادها أن الموافقة على المفاوضات المصرية الإثيوبية في الولايات المتحدة سيكون لها خسائر كبيرة سيكون منها سحب الودائع القطرية والتركية التي تبلغ 6 مليارات دولار سيعطل بناء السد من الأساس، ويؤخر خطة التنمية الإثيوبية في ظل أزمات عالمية متلاحقة."الدور التركي خطير" بتلك الكلمات وصف جمادا سوتي رئيس شبكة مستقبل أوروميا والمتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو، الدور التركي في إثيوبيا مبينًا، أن تركيا أقامت جمعية خيرية قائمة علي مسجد النجاشي وقبره، وقبور الصحابة بإثيوبيا، وعلي المزارات والحمامات بإثيوبيا.