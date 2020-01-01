عمرو خالد: 5 بشريات نبوية للعشر الأوائل من ذي الحجة

كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي عن قصة حجه للمرة الأولى قبل 25 عامًا، وكيف استهلم دعوة الشيخ إسماعيل صادق العدوي، خطيب الجامع الأزهر وقتها في أن يتوجه إلى الله بصدق النية، فكتب له الحج.





وقال خالد في ثاني حلقات برنامجه "مشتاق للحج": "أول مرة حججت كان في 1995 كان عمري وقتها 25 عامًا.. ومنذ بدأت أصلي وأنا عندي 15 سنة.. ظللت طوال 10 سنوات كلما سمعت صوت الحجاج: لبيك اللهم لبيك.. أبكي، لأنني نفسي أكون معهم.. لكن كان هذا حلم بعيد وقتها".





وأضاف: "ظللت على ذلك حتى سنة 1994 كنت أحضر درس الشيخ إسماعيل صادق العدوي إمام الجامع الأزهر.. قال يومها عبارة عجيبة: ربنا جعل نموذج مصغر لمشاعر الحج: العبادة في العشر الأوائل.. تهيأك عند الله للحج.. وقال الدليل على ذلك أن الصحابة كانوا ممنوعين من الحج، لأن قريش كانت منعاهم.. كانوا متألمين، فعلمهم النبي هذا الحديث.. فعبدوا الله في العشر الأوائل بحب لله.. فحجوا السنة التالية.. فكأن من عبدالله بصدق في هذه العشر التي يحبها الله.. أكرمه الله بالحج.. أنت عملت ما أحبه الله في هذه العشرة، ففعل الله لك ما تحبه وأعطاك الحج".





وكشف خالد عن رد فعله على ذلك وقتها "موت نفسي في العشر الأوائل.. فحججت في السنة التالية"، داعيًا إلى الإكثار من عبادة الله وطاعته في العشر الأوائل بنية أن يمن عليك بالحج.





وأشار إلى حديث النبي الذي يجعل المسلم يستشعر من داخله وهو في بيته أن الله سيمن عليه بالحج: "من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين (الضحى) كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة".