فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الجميع بشأن عودة المغربي وليد أزارو من جديد للمارد الأحمر بالموسم الجديد.





واكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أن فايلر لا يمانع فكرة عودة المغربي أزارو من جديد للفريق الأول.





واشار توفيق إلى أن أزارو لاعب مهم للأهلي وسيكون موضع ترحيب كبير إذا عاد من جديد للقلعة الحمراء خصوصا وأنه لاتوجد أي معوقات لإعادته من جديد لأنه فايلر لا يمانع هذه الفكرة.