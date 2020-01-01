فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:34 م
أزارو
أزارو
فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الجميع بشأن عودة المغربي وليد أزارو من جديد للمارد الأحمر بالموسم الجديد.

واكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أن فايلر لا يمانع فكرة عودة المغربي أزارو من جديد للفريق الأول.

واشار توفيق إلى أن أزارو لاعب مهم للأهلي وسيكون موضع ترحيب كبير إذا عاد من جديد للقلعة الحمراء خصوصا وأنه لاتوجد أي معوقات لإعادته من جديد لأنه فايلر لا يمانع هذه الفكرة.

وكان الاهلي قد أعار أزارو بالفترة الماضية إلى الاتفاق السعودي حتي نهاية الموسم ولكن اللاعب رفض تمديد الاعارة بسبب خلاف مالي بين الطرفين ويتبقى في عقده موسما مع الأهلي المصري.

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