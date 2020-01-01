الولايات المتحدة الأمريكية تكسر حاجز الـ 4 ملايين إصابة بكورونا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل الولايات المتحدة، حاجز الـ 4 ملايين حالة.





وأعلنت السلكات الصحة بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل 4113950 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 146378 وفاة، ما يعادل نحو 3.56% من العدد العام للحالات، و1943698 شفاء، أي 47.25%.





وفي غضون ذلك، أشارت وكالة "رويترز"، استنادا إلى إحصاءاتها، إلى أن متوسط عدد المصابين في الولايات المتحدة يزيد على 2600 حالة جديدة كل ساعة، وهو أعلى معدل في العالم.





وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ رصد أول حالة في 21 يناير، وبلغ عدد المصابين، حسب الوكالة، مليونا خلال 98 يوما، ثم بلغ مليونين بعد 43 يوما أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 27 يوما فقط إلى 3 ملايين مصاب، وبعد 16 يوما أخرى إلى 4 ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.





وتشهد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا التي استقرت عند مستوى أكثر من 60 ألف حالة يوميا، وسط خلافات متزايدة بين الحكومة الاتحادية وحكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الجائحة، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور مثل وضع الكمامة في الأماكن العامة والموعد الذي يمكن فيه السماح بإعادة فتح المحال والمؤسسات.





وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 15,501 مليون إصابة، بينهم أكثر من 632 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,428 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



