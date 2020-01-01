ريال بيتيس يسعي لضم ماريانو دياز

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني الجديد لريال بيتيس الإسباني طلب من إدارة ناديه التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بيليجريني طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الشاب إبراهيم دياز جناح ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن موقف ريال مدريد غير معروف من بيع دياز لكنه قد يوافق على التخلي عن نجمه للفريق الأندلسي على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دياز البالغ من العمر 20 عامًا كان قد خاض 10 مباريات مع ريال مدريد في الموسم الحالي وسجل هدف وصنع هدف آخر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دياز من خريجي مالاجا وكان قد لعب لعدة سنوات مع مانشستر سيتي الإنجليزي وتدرج بين فرق الناشئين في النادي.

أخبار تهمك

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ أقل من ساعتين

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 11 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

منذ ساعتين

طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين.. ويرد بقوة على رئيس سموحة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ يوم

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كارتيرون يطلب صفقة مدوية من الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

09:00 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً