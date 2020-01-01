ريال بيتيس يسعي لضم ماريانو دياز

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني الجديد لريال بيتيس الإسباني طلب من إدارة ناديه التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بيليجريني طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الشاب إبراهيم دياز جناح ريال مدريد.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن موقف ريال مدريد غير معروف من بيع دياز لكنه قد يوافق على التخلي عن نجمه للفريق الأندلسي على سبيل الإعارة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دياز البالغ من العمر 20 عامًا كان قد خاض 10 مباريات مع ريال مدريد في الموسم الحالي وسجل هدف وصنع هدف آخر.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دياز من خريجي مالاجا وكان قد لعب لعدة سنوات مع مانشستر سيتي الإنجليزي وتدرج بين فرق الناشئين في النادي.



