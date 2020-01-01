أسعار الذهب تواصل القفز لليوم الرابع على التوالي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:49 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب القفز لليوم الرابع على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لتواصل الصعود عند أعلى مستوى في 9 أعوام مع خسائر العملة والأسهم الأمريكية.

وتأتي مكاسب الذهب مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث برز نوع جديد من الخلاف بين الجانبين يتمثل في أمر الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن الأمريكية.

وفي الآونة الأخيرة، تجددت الخلافات بين واشنطن وبكين على أمور أخرى بخلاف التجارة مثل اتهام الأولى للأخيرة بالتسبب في تفشي فيروس كورونا عالمياً.

واستفاد المعدن الأصفر من ضعف العملة الأمريكية كذلك والتي تتداول قرب أدنى مستوياتها فيما يزيد عن أربعة أشهر.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، مع انتظار قرار الكونجرس بسأن حزمة تحفيز جديدة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 24.90 دولار ليصل إلى 1890 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر  2011، ليكون أقل بنحو دولارين فقط من أعلى تسوية في التاريخ.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 1887.22 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 94.647.

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