محمد مهران يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في فيلم "قمر ١٤"

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يقوم الفنان محمد مهران، حاليُا بتصوير مشاهده في فيلم "قمر ١٤" مع الفنانة غادة عادل.



وتحدث محمد مهران في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في الفيلم هو وجود المخرج هادي الباجوري لأنه كان يتمنى العمل معه من قبل، مُوضحًا :"كان نفسي اشتغل معاه لإن إيقاعه حلو، ووجه نظره في اختيار الأعمال بتعجبني جدًا".



وأوضح محمد مهران، إلى أنه يُجسد دور شاب يُدعى "عمر"، وهو شقيق الفنانة غادة عادل، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين في الفيلم.



فيلم "قمر ١٤" يُشارك في بطولته خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، وهو من إخراج هادي الباجوري.