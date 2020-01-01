هاتفياً.. ترامب وبوتين يبحثان الحد من التسلح

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر

أوضح البيت الأبيض في بيان له اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، أوضح خلال اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، في نقاش دار حول القضايا الثنائية والعالمية المهمة، أنه يآمل بتفادي قيام سباق تسليح بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا.

 

وأضاف أن "الرئيس ترامب أكد أمله في تفادي نشوب سباق تسلح مكلف ثلاثي الأطراف بين الصين وروسيا والولايات المتحدة"، معربا عن تطلعه إلى إحراز تقدم في المفاوضات المرتقبة حول السيطرة على الأسلحة في فيينا".

 

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن الرئيسين ناقشا كذلك "الجهود المبذولة للقضاء على جائحة فيروس كورونا والاستمرار في إعادة فتح الاقتصادات العالمية".

 

وسبق أن أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي أجريا الخميس محادثات هاتفية "بناءة وجوهرية" حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة.

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