بايرن ميونيخ يقدم ليروي ساني

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
قدم نادي بايرن ميونخ اليوم الخميس لاعبه الجديد، الجناح الدولي الألماني ليروي ساني، الذي وقع معه على عقد حتى صيف 2025.

وصرح الحارس الدولي السابق للفريق "البافاري" وعضو مجلس إدارة النادي، أوليفر كان "مع ليروي سنمتلك لاعباً يحدث الفارق لطريقة لعبه".

من جانبه أكد رئيس النادي، كارل هاينز رومينيغه، أن الصفقة تعود إلى "الرغبة الكبيرة" في الحصول على خدمات ساني من قبل المدرب هانسي فليك، قبل أن يكيل المديح في الجناح الشاب صاحب الـ24 عاماً.

أما بخصوص مستقبل الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي تنتشر تقارير تربطه بليفربول الإنجليزي، أكد رومينيجه أنه لم يكن هناك "حتى اليوم" أي اتصال مع ناد آخر.

ويمتد عقد تياغو (29 عاماً) مع بايرن حتى نهاية الموسم المقبل، لكن رومينيغه أقر بأن لاعب الوسط الإسباني يرغب في "خوض تحد جديد في مشواره"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية أكدت قبل أيام أن انتقال تياغو لصفوف ليفربول يعتبر "شبه محسوم"، لاتفاقه مع مدرب "الريدز"، الألماني يورغن كلوب.

أخبار تهمك

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين.. ويرد بقوة على رئيس سموحة

منذ ساعة و 23 دقيقة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

منذ ساعتين

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 8 ساعات

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطلب صفقة مدوية من الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

09:00 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً