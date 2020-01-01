عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:00 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضًا مغريًا من جانب أحد الأندية الإماراتية، للتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل النادي الأهلي، على عرض من جانب نادي إماراتي، يطلب خلاله الحصول على خدمات محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى صفوف إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.

واشتمل العرض، على ضم اللاعب لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، مقابل الرقم الذي يطلبه المارد الأحمر لرحيل لاعبه بالموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي، طلب في وقت سابق عودة اللاعب إلى صفوف الفريق مرة أخرى، وإبلاغه برغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في عدم تجديد إعارته.

وكان اللاعب تلقى مؤخرًا عرضين من جانب ناديي بيراميدز سبورت والاتفاق السعودي، إلا أنه تم رفض المفاوضات من جانب ناديه.

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