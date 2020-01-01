موظفو مكتب صحة أول دمنهور يشكون مديرهم بسبب إهاناهم

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حرر عدد من العاملين بمكتب صحة أول بندر دمنهور بمحافظة البحيرة، محضرا ضد مديرهم حمل رقم 5789 لسنة 2020 إداري قسم دمنهور اتهموه فيه بإهانتهم والإساءة لهم على مرأى ومسمع من الجميع، وأنه دائم الإساءة بألفاظ غير لائقة وتعمد الاهانة أمام جميع العاملين وعلى مسمع من المنتفعين من خدمات مكتب الصحة.



كما تقدموا بمذكرة حملت رقم 23 بتاريخ 12 يوليو الجاري بمديرية الصحة بالبحيرة، ضد مدير مكتب صحة أول دمنهور، كونهم لم يردوا الإساءة مطلقا ويؤدوا اعمالهم على أكمل وجه، كما إنهم يعانوا من التعنت في العمل وتصيد الأخطاء، بالإضافة إلى أنه دائم التهديد للعاملين بكتابة المذكرات ضدهم، مما يؤثر سلبا على أجواء العمل ويعرضهم للضرر المعنوي والمادي، مطالبين بالتحقيق في ذلك لاسترداد حقوقهم بشكل قانوني.



كما أرفقوا بالمحضر فلاشة مسجل عليها قيام المدير "بسب الدين" أثناء حديثه مع صيدلانية ومراقب صحي بالمكتب، كما اتهموا بالإساءة والاهانة لهم خلال العمل، بالإضافة إلي شكوى للنيابة الإدارية بدمنهور بهذا الشأن ومن المقرر الاستماع إلى أقوالهم خلال الأسبوع المقبل، وكذا أرسلوا مذكرة لوزارة الصحة والسكان، ومحافظة البحيرة، ونقابة التمريض، ونقابة الأطباء، والإدارة الصحية بدمنهور، مطالبين بالتحقيق في شكواهم ونقلهم أو انتدابهم إلى جهة عمل أخرى.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر



الصحة: تسجيل 667 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.