تعرف على موعد عرض مسلسل "الحرامي"

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تروح الفنانة رانيا يوسف، عن مسلسلها القادم "الحرامي"، وذلك عن طريق نشر البوستر الدعائي للمسلسل الجديد، وذلك عبر حساباتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، والمقرر عرضه يوم السبت الموافق 25 يوليو، على منصة شاهد الألكترونية.





وعلقت رانيا على البوستر قائله: "يومان تفصلنا عن عرض مسلسل الحرامي، على منصة شاهد ابتداء من السبت المقبل".





ويشار إلي أن المسلسل تدور أحداثه حول عودة عائلة بشكل مفاجئ إلى منزلهم، وعندما يقوم شاب غير محترف بسرقة الأسرة يجد نفسه في موقف عصيب، فيتخفي داخل المنزل دون أن يلاحظ أحد من العائلة وجوده في سبيل الهرب، وذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.



والجدير بالذكر أن المسلسل يشارك به عدد من نجوم الفن من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، أحمد فتحي وعبدالرحمن القليوبي، يتكون المسلسل من 10 حلقات، من تأليف أحمد فوزي صالح، ومحمد بركات، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أمير شوقي.



