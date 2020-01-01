"شباب الصحفيين": ضبط الإخواني رجب عبدالرحمن بسبب تعديه جنسيا على طفل

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر

كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن فضيحه جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح وكوارث جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى في الأرض خراباً ودمارا، وتم ضبط الغخواني رجب عبدالرحمن والسابق ضبطه في القضيه 763/2015 جنح قسم شرطة بدر انضمام للجماعة الإرهابية لمحاولته التعدي جنسيا على طفل يعمل بمحل أدوات كهربائيه مملوك للإخواني المذكور.

من جهته، أكد هيثم طوالة رئيس الجبهة، ضبط هاتف محمول بحوزته يحتوي على فيديو للمتهم حال قيامه بالتعدي جنسيا على طفل آخر، وتحرر عن الواقعتين المحاضر ارقام 1953 و1935 لسنة 2020 إداري قسم شرطة الشروق.

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