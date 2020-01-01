"شباب الصحفيين": ضبط الإخواني رجب عبدالرحمن بسبب تعديه جنسيا على طفل





كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن فضيحه جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح وكوارث جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى في الأرض خراباً ودمارا، وتم ضبط الغخواني رجب عبدالرحمن والسابق ضبطه في القضيه 763/2015 جنح قسم شرطة بدر انضمام للجماعة الإرهابية لمحاولته التعدي جنسيا على طفل يعمل بمحل أدوات كهربائيه مملوك للإخواني المذكور.



