أحمد فتحي يعلن عن موعد أول عرض لفيلمه "ساعة رضا "

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نشر الفنان أحمد فتحي، بوستر فيلم ساعة رضا وذلك بهدف الترويج للفيلم الذي سيتم عرضة علي osn الساعة العاشرة مساءاً، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وعلق "فتحي"، علي البوستر قائلاً: "انتظرونا ....١٠ م على osn...اول عرض ..ساعة رضا" وهو العرض الأول للفيلم.





وفي سباق آخر يشارك أحمد فتي في فيلم "الغسالة" والفيلم من تأليف عادل صليب،و إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.



يذكر ان أحمد فتحي، قد شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة" ويشارك في بطوله المسلسل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي،



وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "