أمير حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

رفع أمير منطقة حائل، عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له اليوم.

وتحدث أمير منطقة حائل عن قرب خادم الحرمين الشريفين من تفاصيل العمل في هذه الدولة المباركة منذ سن مبكرة من خلال توليه إمارة منطقة الرياض ووقوفه إلى جوار ملوك البلاد مستشهداً سموه بحرصه على الوطن وأبنائه عندما ترأس مجلس الوزراء من مقر إقامته في المستشفى عن طريق الاتصال المرئي.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد إلى مستقبل هذا الوطن وقيادته وشعبه في ظل توفيق الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، كما تطرق سموه للعلاقة الوثيقة بينه وبين أبناء شعبه الوفي في كل جزء غالي من وطننا الكبير .

واختتم تصريحه بأن يديم الله سبحانه على هذا الوطن وقيادته الخير والنماء وأن يحفظ ولاة أمرنا ويلبسهم لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب.