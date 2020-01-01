منذر رياحنة ينضم لأبطال مسلسل "سفينة نوح" مع احمد فلوكس

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انضم الفنان الأردني منذر رياحنه، لفريق عمل مسلسل "سفينة نوح"، الذي يتم التحضر له حالياً، حيث التقي رياحنة مؤخراً مع الفنان أحمد فلوكس للتعاقد علي بطولة العمل الذي سوف يتم البدء في تصويره فور الانتهاء من اختيار باقي ابطاله.



ويعد مسلسل "سفينة نوح"، هو باكورة انتاج شركة "هالك ستوديوز"، التي يمتلكها احمد فلوكس، كما ان فلوكس يشارك في بطولة المسلسل الذي من المنتظر ان يعرض علي الشاشات خارج السباق الرمضاني والذي يكتب السيناريو له الكاتب الصحفي محمد الشواف


ومن جانبه قال احمد فلوكس، أن سعادته كبيرة لإنضمام منذر رياحنة إلي فريق عمل المسلسل، فهو ممثل موهوب لدرجة كبيرة ويحظي بحب الكثير من الجمهور حول الوطن العربي، كما ان البعض لقبه بروبير دينيرو الوطن العربي لذلك سوف يجمع المسلسل بين آل باتشينو وروبير دينيرو العرب


يذكر أن الفنان احمد فلوكس قد شارك مؤخراً في بطولة فيلم " الممر" مع احمد عز ومحمود حافظ ومحمد فراج والمخرج شريف عرفة.

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