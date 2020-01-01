أمانة المرأة بمستقبل وطن مركز الشواشنة بالفيوم تعقد أولى مؤتمراتها لدعم مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ (فيديو)

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
في إطار الحملة الانتخابية التي يقودها حزب مستقبل وطن لدعم مرشحي الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة وحث المواطنين على أهمية المشاركة الفعالة تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الامين العام للنائب الأول لرئيس الحزب.

نظمت أمانة المرأة لحزب مستقبل وطب بمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، تحت اشراف المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم بعقد أولى مؤتمراتها لدعم مرشحين الحزب بمجلس الشيوخ ببندر الشواشنة، بحضور الدكتورة ميرڤت عبدالعظيم، أمينة المرأة بالفيوم، وحسين الفرخ، أمين المركزوالدكتورة مني الخشاب، مرشحة القائمة للحزب بالفيوم، كما شارك بالإجتماع الأمين المساعد للمركز وأمناء الإعلام والمرأة بالشواشنة ويوسف الصديق خلال اللقاء تم التأكيد علي ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتحضير الفعال لانتخابات مجلس الشيوخ التى ستجري يومي 11 و12 أغسطس المقبل، فضلا عن المشاركة الفعالة فى الانتخابات والإدلاء فى صناديق الاقتراع لصالح مرشحي الحزب.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
أمانة المرأة بمستقبل وطن مركز الشواشنة بالفيوم تعقد أولى مؤتمراتها لدعم مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ (فيديو)
أمانة المرأة بمستقبل وطن مركز الشواشنة بالفيوم تعقد أولى مؤتمراتها لدعم مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ (فيديو)
أمانة المرأة بمستقبل وطن مركز الشواشنة بالفيوم تعقد أولى مؤتمراتها لدعم مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ (فيديو)
أمانة المرأة بمستقبل وطن مركز الشواشنة بالفيوم تعقد أولى مؤتمراتها لدعم مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ (فيديو)
أمانة المرأة بمستقبل وطن مركز الشواشنة بالفيوم تعقد أولى مؤتمراتها لدعم مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ (فيديو)
أمانة المرأة بمستقبل وطن مركز الشواشنة بالفيوم تعقد أولى مؤتمراتها لدعم مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ (فيديو)

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