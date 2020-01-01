موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:30 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حسام مجدي
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء 22 يوليو جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز عقب عودته مرة أخرى الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن منذ فترة عن استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

ومن ضمن المباريات التي تم الإعلان عنها في جدول مواعيد الدوري المصري بالطبع مباراة القمة بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي والتي ستلعب يوم 22 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

وستلعب مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت الموافق 22 أغسطس في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري موعد مباراة الأهلي والزمالك مباراة الاهلي والزمالك

أخبار تهمك

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رضا عبدالعال: صفقة باهر المحمدي ستفيد الأهلي في هذه الحالة.. ويجب على الزمالك أن لا ينخدع بنتيجة سموحة

منذ ساعة و 7 دقيقة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

كارتيرون يطلب صفقة مدوية من الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - محمد صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في الزمالك بطلها «أوباما»

منذ ساعتين

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ أقل من ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي وبيراميدز في الصدارة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الزمالك القادمة

ترتيب الدوري المصري اليوم| الأهلي في الصدارة والزمالك يواصل السقوط

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

06:23 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً