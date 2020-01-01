موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء 22 يوليو جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز عقب عودته مرة أخرى الفترة المقبلة.





وكان الاتحاد المصري قد أعلن منذ فترة عن استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.





ومن ضمن المباريات التي تم الإعلان عنها في جدول مواعيد الدوري المصري بالطبع مباراة القمة بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي والتي ستلعب يوم 22 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.





وستلعب مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت الموافق 22 أغسطس في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة.











