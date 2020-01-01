بعد صعودة لليجا.. قادش يُعلن التعاقد مع نيجريدو

انتقل المهاجم الإسباني نيجريدو، إلى صفوف قادش الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة، ليشكل أول صفقات النادي استعدادا للموسم الجديد.





وانضم نيجريدو إلى صفوف قادش بعقد يستمر لموسم واحد مع إمكانية تمديده لموسم آخر، حسب ما أوضحه النادي في بيان.





وتوج نيجريدو، الذي لعب مؤخرا لفريق النصر الإماراتي، مع المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012)، كما سبق له اللعب لفرق من بينها أشبيلية ومانشستر سيتي الإنجليزي وبلنسية.





ويعود فريق قادش إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى خلال 14 عاما، بعد أن أحرز المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية خلف هويسكا.



