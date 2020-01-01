عاجل.. أول تعليق من عبلة الكحلاوي عقب شائعات وفاتها

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انتشرت شائعات، أمس بوفاة الداعية عبلة الكحلاوي، حيث شارك أحد الصفحات الغير حقيقة وفاة داعية جمعية الباقيات الصالحات عبلة الكحلاوي.





وردت عبلة الكحلاوي على هذه الشائعات من خلال مشاركتها لمنشور بالتزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة قائله: "إن العشر الأول من شهر ذي الحجة علينا أن نبدأها بالفاتحة وندعو الله أن يرتضينا ويصطفينا للمقامات العندية والدرجات القربية والأحوال الوهبية والخلافة المحمدية والوراثة النبوية والنيابة الأحمدية ويدخلنا في دوائر المقربين ويرزقنا المحبة الخالصة والمعرفة الخاصة والعبودية المحضة ويرفعنا إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ويجعلنا من أهل التمكين وأن الله يفتح لنا كل الأبواب ويزيح غلظ الحجاب ويسقينا من أحلى وأعذب شراب ويدخلنا في دوائر الأحباب".





وتابعت قائله: "في هذه الأيام المباركة علينا أن ندعوا الله أن يقضي لنا كل الحوائج وينيلنا الرغائب ويحقق لنا المواهب ويعطينا المطالب ويحلينا بالجمال والكمال ويجعل قلوبنا محلا لنظرته ومحبته وتجلياته وهباته ويقر بنا عين مشايخنا وأجدادنا وأسلافنا والحبيب الأعظم، ويمن علينا بالرضوان الأكبر والقبول وتحقيق السول والمأمول ويجمع لنا كل الخيرات والبركات والأسرار والأنوار ويحفظنا في سلفنا ويحفظ سلفنا فينا وينفع بنا الأمة والعوالم كلها ويجعلنا من أبرك الأمة على الأمة وأنفع الأمة بالأمة ويبعد عنا كل هم وغم وقاطع ومانع وحاجز ويديم فرحتنا وسرورنا وبهجتنا ويجعل ذلك كله به وبحبيبه، ويقينا شر النفوس والأهواء والأعداء".