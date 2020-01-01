بكري: الجيش المصري الأقوى في المنطقة وأفريقيا.. ومصر لا تريد حربًا في ليبيا



وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أن تركيا تدرك قوة الجيش المصري بعدما أصبح التاسع عالميًا، وتراجع الجيش التركي إلى المركز الـ11 عالميًا، أن الرئيس السيسي لم يرغب في دخول حرب في ليبيا ولكن لو فرضت علينا الحرب فنحن لها".



ومن ناحية أخرى أشار إلى أن ما يتم في مباحثات سد النهضة من القيادة المصرية يدل على أن مصر تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.



وتابع الإدارة المصرية تتعامل بحكمة، مؤكدا أن مصر لديها قائد وطني عسكري، مضيفا: "لن يزايد أحد على القيادة المصرية فى الدفاع عن الأمن القومى لأنها تدرك خطورة ما يحدث.



ومن ناحية أخرى وصف بكرى، اليوم الخميس، جلسة مجلس النواب التي تم فيها إعطاء تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال القوات المسلحة المصرية إلى ليبيا للدفاع عن الأمن القومي بأنها جلسة تاريخية، مشيرًا إلى أنها كانت تعبيرًا عن الاصطفاف الوطني.



وقال "أنه تم الموافقة بالإجماع على تفويض الرئيس السيسي، هذا الموقف التاريخي أكد على دور مصر في حماية الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء".



دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.



واستعرت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.



وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.







وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.



ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

قال الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الخميس إن الاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة حل الأزمة الليبية سياسيًا، مؤكدًا أن مصر لا تريد حربا في ليبيا ولكن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.