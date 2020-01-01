نصائح للتسوق في موسم الصيف.. اعرفها

مع بداية الموسم الصيفي وإستعداد المواطنين للنزول إلى الشراء والإستفادة بقدر المستطاع من التخفيضات وتلبية إحتياجاتهم الأساسية من مختلف المنتجات لضمان حصولهم على منتجات عالية الجودة وفي نفس الوقت التنبيه على حصولهم على فواتير من البائعين تضمن حقهم لاسترجاع المنتجات وإذا لم يتمكنوا من هذا ففي إمكانهم التواصل مع جهاز حماية المستهلك على الخط الساخن 19588.





ومن جانبه، أعلن اليوم الخميس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي، اعتبارًا من اليوم الخميس 23 يوليو 2020 وذلك لمدة شهر، وسوف يشارك بالأوكازيون من 250 إلى 5 آلاف محل، وتعتبر أهم اهداف أوكازيون الموسم الصيفي إنعاش السوق من جهة ومن جهة أخرى وتلبية احتياجات المستهلكين.





وتستعرض بوابة " الفجر" أهم النصائح للتسوق خلال أوكازيون الموسم الصيفي في النقاط التالية:





1- يُنصح المشتري أو المتوسق بأن يحدد أفضل الأماكن التي تقوم ببيع المنتجات عبر شبكة الإنترنت، أويقوم المشتري بجولة بهدف تحديد عناوين هذه الأماكن قبل أن يبدأ أوكازيون الموسم الصيفي بأيام معدودة.





2- من الأفضل للمشتري كتابة قائمة أو مدونة بالمشتريات التي يحتاجها حيث أنها تجعل عملية الشراء أكثر سهولة ويسر وسرعة وموفرة لوقته.





3- يتعين على المشتري أن يتفقد المحل لأنه من الممكن أن يجد مشتريات أفضل من الذي يبحث عنها، وعليع دائمًا محاولة شراء المنتجات الأصلية.





4- يتعين على المشتري حتى يحقق نجاحًا في شرائه أن يستعين بصديق يثق في آرائه لأن هذا سيساعده على أن يتخذ قراراته الشرائية بأقصى سرعة ممكنة.





5- من الأفضل دائمًا لمن يقوم بالشراء أن يتسوق وهو في حالة نشاط متوهجة لأن هذه الحالة ستساعده على أن يكون ملما بشكل أكبر ما يمكن من أماكن البيع، ومعرفة أكثر السلع التي يريدها.





6- يجب أن يضع المُشتري في إعتباره عدم نسيان الحصول على فاتورة حتى يضمن حقه كاملًا، بحيث لو أراد استرجاع سلعة معينة، فإنه حتمًا سيحتاج للفاتورة، وفي هذه الحالة إذا رفض البائع عملية استرجاع السلعة فإنه من حق المشتري أن يتحدث إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588.





7- على المشتري التحقق من أن الملابس التي يُقدم على شرائها تناسبه تمامًا حتى لا يضطر الرجوع لتغييرها أوطلب إستبدالها.





8- يجب أن يتحقق ويتأكد من يقوم بالشراء والتسوق أن الملابس خالية تمامًا من العيوب، كما أنه يجب على المشتري أن يكون حريصًا بشكل دائم على التأكد من جودة المنتجات التي يُقدم على شرائها.





9- يجب عدم العجلة أو تسرع المُشتري في شراء الأحذية أو الحقائب لأنها قد لا تناسب المُشتري.



