تلوث بترولي على شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر (صور)

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
محمد طه
شهد أحد شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر تلوثا بتروليا بالزيت الخام، وورد بلاغ لأجهزة وزارة البيئة، وتم إخطار غرفة العمليات المركزية اليوم بوجود بقعة كبيرة لم يحدد مساحتها حتى الآن، ناتجة عن تسرب بترولى من احدى شركات البترول الموجودة بالمنطقة ولم يحدد ايضا المصدر المتسبب في التلوث.

واشتكى عدد من أهالى مدينة رأس غارب، على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك بسبب التلوث البترولى الذى شهده أحد شواطئ المدينة، مطالبين بضرورة سرعة التدخل لإنهاء هذا الأمر المتكرر بصفة مستمرة.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
تلوث بترولي على شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر (صور)
تلوث بترولي على شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر (صور)
تلوث بترولي على شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر (صور)
تلوث بترولي على شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر (صور)
تلوث بترولي على شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر (صور)
تلوث بترولي على شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر (صور)

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مصر تلوث بترول البحر الاحمر

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