أمير الكويت يصل الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر

وصل الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك لاستكمال العلاج.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أمير الكويت حالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أن الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئیس الحرس الوطني، كان على رأس مرافقيه.

           

وغادر أمير الكويت البلاد فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه الطبي "بناء على مشورة الفریق الطبي المعالج له"، وفق ما ذكر وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ علي جراح الصباح.

 

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين، "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

 

وكان قد صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا.

 

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح ، حكم الكويت في كانون ثان/يناير عام 2006 حيث أصبح الأمير الخامس عشر للدولة بعد تنازل سعد العبدالله السالم الصباح عن الحكم بسبب حالته الصحية.

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