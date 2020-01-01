3 % انكماش فى اقتصاد كوريا الجنوبية بالربع الثاني





كشفت بيانات لبنك كوريا المركزي اليوم أن الاقتصاد الكوري الجنوبي تراجع في الفترة بين شهري أبريل ويونيو بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





ويمثل هذا التراجع النمو الأبطأ من نوعه منذ أن شهد الاقتصاد المحلي انكماشا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، في أخر ثلاثة أشهر من عام 1998، وذلك وفقا لبيانات البنك.





وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد تراجع بنسبة 3.3% مقارنة بالربع السابق، ما يعد النمو الأبطأ على أساس ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 1998، حيث تدنى الاقتصاد بنسبة 6.8%.





وقد تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي في الربع الأول بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، بيد أنه شهد نموا على أساس سنوي في الربع نفسه بلغ 1.4%.





و توقع البنك المركزي في وقت سابق انكماش الاقتصاد بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثاني، وعدل توقعاته للنمو السنوي هذا العام إلى انكماش بنسبة 0.2%.





وانخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، ما يمثل انخفاضا شديدا من نمو بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.





ويعتبر هذا الانخفاض الأشد على أساس سنوي الذي تشهده الصادرات منذ الربع الرابع من عام 1974، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 17.9%.





و سجل الإنفاق المحلي في الربع الثاني تراجعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي، ما يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بتراجع بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول فيما ساهم الإنفاق الحكومي مرة أخرى في إبقاء الاقتصاد، حيث ارتفع بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق.





وأمنت الميزانية الإضافية الثالثة 35.1 تريليون وون إضافية، لتصبح الميزانية التكميلية الأكبر من نوعها على الإطلاق في تاريخ البلاد.