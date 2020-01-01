عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:00 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
 استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على خضوع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى مسحة طبية طارئة، غدًا الجمعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، بعدما تم التأكد من إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، وإثبات إيجابية تحاليلة بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم خضوع اللاعب لمسحة جديدة.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي، أكد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن المسحة الخامسة التي خضع لها الفريق، أثبتت إصابة حمدي فتحي لاعب الوسط بالفيروس.

وأضاف المصدر: "المركز المتخصص عن إجراء المسحات الخاصة للفريق، تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأبلغة بإيجابية تحاليل فتحي، وضرورة عزله عن الفريق".

واختتم: "من المقرر أن يتم عزل اللاعب، لمدة 14 يوم حسب البروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبل عودة النشاط الرياضي".

وكان اللاعب عاد من إصابة في غضروف الركبة مؤخرًا، تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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