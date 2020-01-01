أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:04 م
الجولة
الجولة
ريم محمود
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية، حيث من المفترض أن يتم الانتهاء من التصحيح يوم الإثنين المقبل علي أن يتم تحديد الأوائل يوم الثلاثاء المقبل قبل اجازة عيد الاضحي المبارك. 

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح هذا العام أعلي من العام الماضي مؤكدا أن نسبة النجاح مطمئنة ومبشرة بخلاف السنوات السابقة، مشيرا إلي أن ظهور النتيجة سوف يكون بعد اجازة العيد بايام قليلة.

اعتماد نتيجة العينة العشوائية

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس، البالغ عددها 11 ألف 102 طالبطالبه، وأسفرت عن نجاح 10542 طالبطالبة بنسبة نجاح 95%.

وأشار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، حصول 3368 طالبطالبة (بنسبة 31.95 %من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضًلا عن حصول 669 طالبطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2434 طالبطالبة (بنسبة 23.09% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1729 طالبطالبة (بنسبة 16.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الاضحى المبارك.

وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي اثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"اي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا اننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة اكبر بكثير من السنوات الماضية، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة ان شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد اهاليهم.

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نتيجة الثانوية العامة 2020 مادة علم النفس تصحيح الامتحانات العينة العشوائية التعليم

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