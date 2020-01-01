تقسيمة قوية في نهاية مران الأهلي





أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي، تقسيمتين بين أربع مجموعات من اللاعبين مع نهاية مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس.





وقسم فايلر اللاعبين إلى أربعة فرق، وأجرى تقسيمة فنية أشرف عليها بنظام كل فريقين في جزء مصغر من الملعب.





ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف



