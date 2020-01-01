سر اجتماع فايلر مع الجهاز الفني بالأهلي قبل المران

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد اجتماعًا مطولًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص المدرب السويسري على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة، لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادًا لاستكمال الدوري ومشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

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