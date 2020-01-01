مران بدني قوي للاعبي الأهلي

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الخميس.

وقاد بينيكل لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى. 

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدًا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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