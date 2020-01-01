بكري: الشعب المصري لم ولن ينسى جمال عبدالناصر (فيديو)

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجه الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الخميس، التحية للضباط الأحرار الذين واجهوا الظلم وضحوا بأرواحهم فداءً للوطن في الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" أن مصر العظيمة تستحق منا الكثير، فمصر طردت المستعمر وغيرت الواقع بفضل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.

وتابع " نعيش ذكرى غالية في هذه الأيام تعيد أمجاد هذا التاريخ العظيم الذي سيعيش في الذاكرة والقلب، مؤكدا أن مصر تتصدى لمؤامرات غادرة وتقف حائط صد للدفاع عن الأمن القومي.

وأردف بكري: "أريد أن أقول لكل مواطن مصرى ان الشعب المصري العظيم لن يسنى جمال عبد الناصر لأنه القائد الذي ضحى من أجل شعبه، وانحاز إلى الجماهير ودافع عن الأمة وقدم هو وزملاؤه الكثير".

وتابع " تم التآمر عليهم من القوى الظلامية التى تتآمر علينا الآن، نفس القوى الرجعية والاستعمارية البغيضة الآن، ونحن نستلهم من هذا الحدث روح النضال والكفاح".

ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج.

وتم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإرهابي الإخواني الهارب عماد البحيري والارهابي الإخواني الهارب حسام الشوربجي والإرهابي الإخواني الهارب سيد توكل والإرهابي الإخواني الهارب حمزة زوبع.

وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه.

وهم الإرهابي الاخواني هشام متولي الشوبكي، والإرهابي الإخواني إسلام علواني حجازي، والإرهابي الإخواني إبراهيم سعيد إبراهيم والارهابي الإخواني محمد محمد سعيد والإرهابي الإخواني محمد أحمد شحاتة، والإرهابي الإخواني صهيب سامي الزقم.

وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالي وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.

أخبار تهمك

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

أزمة في الزمالك بطلها «أوباما»

منذ ساعة و 28 دقيقة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رضا عبدالعال: صفقة باهر المحمدي ستفيد الأهلي في هذه الحالة.. ويجب على الزمالك أن لا ينخدع بنتيجة سموحة

منذ 35 دقيقة

كارتيرون يطلب صفقة مدوية من الزمالك

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 6 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

08:00 م

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

06:23 م

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً