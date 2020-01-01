ربيعة يشارك في مران الأهلي بعد التعافي من الإصابة





شارك رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





وتخلص ربيعة من الإصابة التي تعرض لها الأحد الماضي، حيث عانى مدافع الفريق من كدمة قوية في كاحل القدم تسببت في ابتعاده عن التدريبات الجماعية.





وشهد مران الأهلي بالتتش مساء اليوم اطمئنان الجهاز الطبي، بقيادة خالد محمود، على حالة ربيعة، الذي شارك في المران الجماعي بشكل كامل، بعد تخلصه من الورم الذي أصاب قدمه إثر الكدمة القوية.





ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدًا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سبتمبر المقبل.



