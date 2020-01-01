ربيعة يشارك في مران الأهلي بعد التعافي من الإصابة
الخميس 23/يوليه/2020 - 07:41 م
علي نبوي
شارك رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
وتخلص ربيعة من الإصابة التي تعرض لها الأحد الماضي، حيث عانى مدافع الفريق من كدمة قوية في كاحل القدم تسببت في ابتعاده عن التدريبات الجماعية.
وشهد مران الأهلي بالتتش مساء اليوم اطمئنان الجهاز الطبي، بقيادة خالد محمود، على حالة ربيعة، الذي شارك في المران الجماعي بشكل كامل، بعد تخلصه من الورم الذي أصاب قدمه إثر الكدمة القوية.
ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدًا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سبتمبر المقبل.
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