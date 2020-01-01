من على اليخت.. محمد رمضان في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

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يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها على يخت كبير، يبدو إنه في عطلة صيفية، واعتمد على ملابس صيفية.





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية هو مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وشاركه في البطولة أحمد زاهر وروجينا و رحاب الجمل، وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.





نبذة عن محمد رمضان:







بدأ التمثيل في مسرح المدرسة، كما أشاد به الممثل المصري عمر الشريف وصرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية، ذكر محمد رمضان في لقاء تلفزيوني أن عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل "حنان وحنين" في أول لقاء بينهما.



بدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم احكي يا شهرزاد، أصبح رمضان مع الوقت من نجوم الصف الأول، خصوصًا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها أفلام الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء.