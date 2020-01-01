أدعية العشر من ذي الحجة 1441-2020 كما علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم فضل 10 ذو الحجه

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:40 م
دعاء العشر من ذي الحجة
دعاء العشر من ذي الحجة
أدعية العشر من ذي الحجة 1441-2020 كما علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم فضل 10 ذو الحجه

نقدم لكم دعاء العشر من ذي الحجة 1441 للدعاء به في أول ليالي عشر من ذو الحجة للعام الهجري الحالي، حيث أعلنت الجهات المختصة أن الثلاثاء 21 من يوليو 2020 هو المتمم لشهر ذي القعدة، وإن أول أيام شهر ذى الحجة المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020، حيث سيمكنكم الصيام ومن أفضل أعمال العشر هو أدعية مستجابة وإكثار الدعاء والتعبد.


أدعية العشر من ذي الحجة 1441

يهل علينا شهر من الأشهر الحرام، وهو الشهر الذي تؤدى به فريضة الحج كل عام، ويكون عاشر من ذي الحجة هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم بعض ادعية العشر الأوائل من ذو الحجة للدعاء بها، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة أنه كان يكثر من قول:

“الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر”، كما قيل أنه يكثر من لفظ “لا إله إلا الله”، وخاصة في يوم عرفة.
أشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ.
أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً.
أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَداً صَمَداً لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ.
“حَسْبِيَ الله وَكَفىْ، سَمعَ الله لِمَنْ دَعا، لَيْسَ وَراءَ الله مُنْتَهى، أَشْهَدُ للهِ بِما دَعا وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِمَّنْ تَبَرَأَ وَأَنَّ للهِ الآخِرَةَ وَالأولى”.


دعاء عشر من ذي الحجة

يمكنكم الدعاء للميت في عشر من ذى الحجه، وكذلك الدعاء بكل ما تريدون، ولكن بخصوص حكم الحلق في العشر لمن ينوي أن يضحى فإنه لا يجب عليه حلق الشعر إذا كان من الرأس أو الذقن، ومن أدعية عشر ذي الحجة نرفق لكم الآتي:

دعاء العشرة الاوائل من ذي الحجة مكتوب :- اللهم أجعل ايام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين اللهم آمين ، عَن النَّبيّ ﷺ قَالَ: مَنْ قالَ لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، عشْر مرَّاتٍ: كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أرْبعةَ أَنفُسٍ مِن وَلِد إسْماعِيلَ.


فضل العشر الاوائل من ذي الحجه

أرفقنا لكم دعاء عشر من ذي الحجة، ونرفق لكم من فضل أيام العشر الأوائل من ذى الحجه أنها أكثر الأيام المحببة لله سبحانه وتعالي، حيث أقسم بها في كتابه العزيز، كما أكد رسول الله صل الله عليه وسلم علي فضلها، وأكد مشايخ المسلمين علي أن الجزاء بها أفضل من غيرها وأكثر بركه، ويفضل الصيام بداية من اليوم الأول حتي صيام يوم عرفة.

شَهِدَ لها رسول الله -عليه الصلاة واسلام- بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).

أدعية العشر من ذي الحجة 1441-2020 كما علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم فضل 10 ذو الحجه

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