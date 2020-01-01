محمد محمود يؤدي جلسة في الجيم ويخوض تدريبات بدنية
الخميس 23/يوليه/2020 - 07:36 م
علي نبوي
واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.
ويؤدي محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي تمامًا من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر، وبات قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.
ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدًا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سبتمبر المقبل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا