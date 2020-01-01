محمد محمود يؤدي جلسة في الجيم ويخوض تدريبات بدنية

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي

واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة. 

وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.

ويؤدي محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي تمامًا من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر، وبات قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدًا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سبتمبر المقبل.

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