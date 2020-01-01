برشلونة يحسم مصير أومتيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم مستقبل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي وأبلغه بقراره النهائي في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني أخبروا أومتيتي برغبتهم في بيعه وطلبوا منه البحث عن نادي جديد ينضم له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة نجح في إقناع النجم الفرنسي بأنه لن يعود لمستواه الذي كان عليه في السابق وأنه لن يستعيد مكانه في الفريق.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي البلوجرانا أعربوا عن رضاهم الكامل عن آداء الفرنسي كليمنت لينلجيت الذي يقدم مستوى مميز كما أن أخطائه قليلة في المباريات.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيقومون في الفترة المقبلة بالتفاوض مع لينجليت على تجديد عقده.







