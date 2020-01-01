أمير عبد العزيز: مباراة بيراميدز كانت مهمة للغاية.. والزمالك قدم الشوط الثاني بشكل مثالي

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:24 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
أشاد أمير عبد العزيز المدرب العام  بنادي الزمالك بمستوي الفريق في الشوط الثاني أمام بيراميدز في اللقاء الودي مساء اليوم تحضيراً لاستئناف الدوري.

وخسر الزمالك بهدف نظيف لصالح بيراميدز سجله اللاعب رجب بكار.

وقال أمير عبد العزيز في تصريحاته عقب نهاية اللقاء اليوم: مباراة بيراميدز كانت مهمة للغاية، الاداء الشوط الأول لم يكن على المستوي ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني رغم طرد محمود علاء.

واضاف: كارتيرون كان يرى أن طرد محمود علاء مفيد ليرى قدرة اللاعبين على اللعب تحت ضغط قبل المواجهات المهمة بافريقيا باللعب بنقص عددي.

وتابع: المعسكر مفيد للغاية للوقوف على مستوى كل اللاعبين.

وعن سر عدم الدفع بأحمد عيد مبكراً بعد الطرد مباشرة، أكد أمير عبد العزيز أن كارتيرون رأى أن إسلام جابر كان يؤدي بشكل جيد والاعتماد عليه في الجبهة اليمنى واجراء التغييرات في الشوط الثاني.

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