غدًا.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:36 م
قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع الفاتح حتى شارع المحطة - ميدان الجيزة - بداية شارع الهرم)، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء  يوم الجمعة الموافق 24/7/2020 وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 25 / 7/ 2020.


وأوضحت الشركة أن ذلك يرجع لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة، الأمر الذى يترتب عليه تنفيذ اعمال لحام خط قطر 600 مم بشارع زغلول.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

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مترو الانفاق فطع المياه عودة المياه شارع الهرم

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