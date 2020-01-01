الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف المباراة الودية - حرس الحدود 2 × 0 الإتحاد الخميس 23/يوليه/2020 - 07:20 م Advertisements حقق فريق حرس الحدود فوزا مهما على حساب فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لاشئ في لقاء ودي تحضيرا لاستئناف بطولة الدوري. أخبار تهمك بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى منذ حوالي 8 ساعات الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي منذ ساعتين و 28 دقيقة عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا منذ نصف ساعة أزمة في الزمالك بطلها «أوباما» منذ ساعة و نصف توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو) منذ حوالي 18 ساعة بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر منذ حوالي 3 ساعات عاجل - محمد صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول منذ أقل من ساعتين أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه منذ ساعتين و 6 دقيقة عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا منذ حوالي 6 ساعات مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد منذ يومين رضا عبدالعال: صفقة باهر المحمدي ستفيد الأهلي في هذه الحالة.. ويجب على الزمالك أن لا ينخدع بنتيجة سموحة منذ 36 دقيقة كارتيرون يطلب صفقة مدوية من الزمالك منذ أقل من ساعة دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية منذ يوم لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا منذ حوالي 7 ساعات "أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو منذ حوالي 9 ساعات عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا منذ ساعة الا ربع