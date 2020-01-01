الجزائر تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر

أعلنت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 612 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25484 حالة.

 

وأفادت لجنة رصد وباء كورونا، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1124 حالة وفاة، وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 386 حالة ليصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 17369 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 15,501 مليون إصابة، بينهم أكثر من 632 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,428 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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