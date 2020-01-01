"العقارات " في صدارة قطاعات البورصة تداولاً خلال 4 جلسات









أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الجاري والذي أقتصرت تعاملاته علي 4 أيام فقط بسبب عطلة اليوم الخميس بمناسبة ثورة 23 يوليو، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، وذلك من حيث قيم التداولات و سجل قيم تداولات قدرها 863 مليون جنيه بحصة قدرها 21.9% ، تلاه قطاع البنوك المركز الثاني بقيمة 693.7 مليون جنيه، وحصة 17.6%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 642.7 مليار جنيه، ونسبة 16.3%.

وجاء قطاع المنسوجات في الترتيب الرابعة بتداولات قدرها 471.9 مليون جنيه، وحصة 12%، ثم قطاع الموارد الاساسية بقيمة 354.4 مليون جنيه، ونسبة بلغت 9%.





ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10459.92 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81% ليغلق عند مستوى 1494.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.85% مغلقًا عند مستوى 2287.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.19% مغلقًا عند مستوى 12183.06 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 691.21 نقطة.