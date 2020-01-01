أخيرا.. لعبة Mario Kart Tour تدعم الوضع الأفقي

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:14 م
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
طرحت شركة نينتندو لعبتها الغنية عن التعريف Mario Kart Tour على أندرويد منذ عام تقريبًا، كان من الواضح عدم جهازية اللعبة كونها كانت تفتقد للكثير من المميزات، مثل الدعم المتعدد للاعبين والدعم لطريقة اللعبة الأفقية، ولكن على مدار الأحد عشر شهرًا الماضية، حسّنت الشركة لعبتها ببطأ، وقد أصبحت تدعم جميع ما تم ذكرها قبل قليل.

ويلاحظ في مقطع الفيديو الموجو بالأسفل، أن أصبحت اللعبة أخيرًا تدعم الوضع الأفقي الجديد، فضلًا عن دخول اللاعب في سباقات بأجواء ومناظر طبيعية، كذلك السماح للعبة بالتدوير التلقائي عند السباق، محاذاة بتزويد اللاعبين بخيار تحريك عناصر التحكم لدعم اللعب الأفقي بشكل أفضل عند ممارسة اللعبة.


وإلى جانب إضافة سباقات المناظر الطبيعية، قامت Nintendo بتحسين دعم اللعب المتعدد بحيث الآن يمكنك بسهولة إضافة أصدقائك إلى غرفة متعددة اللاعبين قمت بإنشائها، وهذا من شأنه أن يسهل على الأصدقاء الانضمام إلى بعضهم البعض.

وتتاح هذه الإضافات حاليًا في أحدث نسخة من لعبة Mario Kart Tour والتي تحمل رقم إصدار 2.4.0، بحيث يمكنك الحصول عليها عبر الرابط الموجود في الأسفل.

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