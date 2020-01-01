"الفجر" تكشف حقيقة هدم مقبرة العز بن عبد السلام "سلطان العلماء"

تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، صور لقبر مهدم ويحمل لافته باسم سلطان العلماء العز بن عبد السلام.





وحصلت الفجر على عدد من الصور للقبر الذي تظهر عليه علامات التهدم، وهو ما تداوله البعض على أنه في إطار الهدم الجاري في جبانة المماليك.





وقال إبراهيم جميل الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية، إن قبر سلطان العلماء تعرض للهدم من أيام المماليك، وليس حديثًا كما يدعي البعض.





فيما قال مصدر مطلع داخل وزارة السياحة والآثار، إن قبر العز بن عبد السلام ضمن مقابر الإمام الشافعي، ولا علاقة له بجبانة المماليك، كما أن المتبقي من القبر مسجل في عداد الآثار الإسلامية.





وأضاف المصدر أن القبر ضمن مشروع ترميم قادم سيشمل آثار المنطقة.





يذكر أن موجه من الانتقادات طالت أعمال الهدم الجارية في مقابر الغفير المشهورة بجبانة المماليك، تحت ادعاء أن الهدم طال عدد من الآثار الإسلامية، وهو ما نفته وزارة السياحة والآثار وأكدت أنه لا مساس بأي أثر والمقابر التي يتم إزالتها لتوسعة محور الفردوس تخص أهالي وغير مسجلة كآثار.









إقرأ أيضًا..